Dadaşlar, Gölcük’te iftarda buluştu

Gölcük Erzurumlular Derneği, pandemi dönemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremediği iftar programlarında bu yıl yeniden başladı. İlçe protokolünün ve Dadaşların, Gölcük Kongre Merkezinde bir araya geldiği iftarda, dernek başkanı katılımcılara teşekkür etti. Dernek Başkanı Mudeher Özçelebi ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Başiskele Erzurumlular Derneği Başkanı Muharrem Örs, Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir ile birlikte Kocaeli Aşkaleliler Derneği üyeleri ve Altınova Erzurumlular Derneği üyeleri katıldı.

SİYASİLER DE KATILDI

İftar programına siyasi partilerin de katılımı yoğun oldu. Programa DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Ersen Bilir, SP İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, YRP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt, CHP Gölcük İlçe Yöneticisi Gülüm Köseoğlu ve ayraca Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Aslan ile Gölcük Türk Telekom Müdürü Gökhan Alptürk katıldı.

HASRET GİDERME BULUŞMASI

Gölcük Belediyesi Meclis Üyeleri Muhammet Turan, Gülcan Güç Denizci ve Muharrem Aydın’ın yanı sıra Erzurumlu iş insanları ile çok sayıda davetlinin de katılım gösterdiği iftar programında selamlama konuşması yapan dernek başkanı Mudeher Özçelebi, “Bu güzel ve huzurlu ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun zamandır böyle bir programda bir araya gelememiştik. Bugün hasret gidereceğiz. Hep olduğumuz gibi bundan sonrada bir ve bütün olmaya devam edeceğiz” dedi.