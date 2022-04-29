29 Nis 2022 - 12:15- Gündem G: 29 Nis 2022 - 12:16

Hürriyet, Işık ailesine başsağlığı diledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan ve 2004 yılında CHP’den Körfez Belediye başkanlığına aday olan Mahmut Işık’ın cenaze töreninde merhumun ailesini yalnız bırakmadı

Hürriyet, Işık ailesine başsağlığı diledi mask

Körfez ilçesinde ikamet eden, 2004 yılında CHP’den Körfez Belediye Başkan adayı olan Mahmut Işık, hayatını kaybetti. Mahmut Işık’ın cenazesi Körfez Hacı Osman Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de cenaze namazı öncesi Merhum Işık’ın ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

29 Nis 2022 - 12:15 - Gündem

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