Hürriyet, Işık ailesine başsağlığı diledi

Körfez ilçesinde ikamet eden, 2004 yılında CHP’den Körfez Belediye Başkan adayı olan Mahmut Işık, hayatını kaybetti. Mahmut Işık’ın cenazesi Körfez Hacı Osman Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de cenaze namazı öncesi Merhum Işık’ın ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.