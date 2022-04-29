Körfez ilçesinde ikamet eden, 2004 yılında CHP’den Körfez Belediye Başkan adayı olan Mahmut Işık, hayatını kaybetti. Mahmut Işık’ın cenazesi Körfez Hacı Osman Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de cenaze namazı öncesi Merhum Işık’ın ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
29 Nis 2022 - 12:15- Gündem Güncelleme: 29 Nis 2022 - 12:16
Hürriyet, Işık ailesine başsağlığı diledi
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan ve 2004 yılında CHP’den Körfez Belediye başkanlığına aday olan Mahmut Işık’ın cenaze töreninde merhumun ailesini yalnız bırakmadı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.