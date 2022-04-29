Bekliyorduk!

Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan maçın yeşil siyahlılar PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul maçla ilgili kararını açıkladı ve toplam 115 bin 500 TL para cezası verirken, bazı bölgelerin kartlarını bloke etti, malzemeci Fazlı Özkut ise 1 maç ceza ile 6.500 lira para cezası aldı.
İŞTE İHLAL EDİLEN TALİMATLAR VE VERİLEN PARA CEZASI
Stada usulsüz seyirci alınması: 65.000
Bu eylemin iç sahada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000
Taraftarlarının neden olduğu saha olayları: 16.000
Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması: 10.000
Aynı maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: 4.500
Doğu Maraton Alt Tribünü 101,125 ve 126. yerler için 1 maçlık kart blokesi
Kulüp malzemecisi Fazlı 1 maç ceza ve 6.500 lira
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.