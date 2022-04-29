Bekliyorduk!

Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan maçın yeşil siyahlılar PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul maçla ilgili kararını açıkladı ve toplam 115 bin 500 TL para cezası verirken, bazı bölgelerin kartlarını bloke etti, malzemeci Fazlı Özkut ise 1 maç ceza ile 6.500 lira para cezası aldı.

İŞTE İHLAL EDİLEN TALİMATLAR VE VERİLEN PARA CEZASI

Stada usulsüz seyirci alınması: 65.000

Bu eylemin iç sahada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000

Taraftarlarının neden olduğu saha olayları: 16.000

Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması: 10.000

Aynı maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: 4.500

Doğu Maraton Alt Tribünü 101,125 ve 126. yerler için 1 maçlık kart blokesi

Kulüp malzemecisi Fazlı 1 maç ceza ve 6.500 lira