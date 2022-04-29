29 Nis 2022 - 12:19- Kültür-Sanat G: 29 Nis 2022 - 12:54

Bu oyun bilinçlendirirken güldürdü

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü çerçevesinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen interaktif tiyatro oyunu seyircisini hem güldürdü, hem de bilinçlendirdi.
Bu oyun bilinçlendirirken güldürdü mask
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Kocaeli’de iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlatmak amacıyla ilk defa interaktif tiyatro oyunu sahnelendi. İş güvenliği uzmanı Tuğba Coşkun Eroğlu yönetiminde sahnelenen oyun bilinçlendirirken güldürdü. Yeri geldiğinde seyircinin de sahneye çıkıp oynadığı oyunda iş hayatında olmazsa olmaz üç farklı alana değinildi. İşçi psikolojisi, insan kaynakları ve ilk yardım konularının işlendiği oyuna, Klinik Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci, ilk yardım eğitmeni Hilmiye Bişiren ve İnsan Kaynakları Uzmanı Emine Nilay Özkan katkı sundu.

29 Nis 2022 - 12:19 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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