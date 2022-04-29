Bu oyun bilinçlendirirken güldürdü

Kocaeli’de iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlatmak amacıyla ilk defa interaktif tiyatro oyunu sahnelendi. İş güvenliği uzmanı Tuğba Coşkun Eroğlu yönetiminde sahnelenen oyun bilinçlendirirken güldürdü. Yeri geldiğinde seyircinin de sahneye çıkıp oynadığı oyunda iş hayatında olmazsa olmaz üç farklı alana değinildi. İşçi psikolojisi, insan kaynakları ve ilk yardım konularının işlendiği oyuna, Klinik Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci, ilk yardım eğitmeni Hilmiye Bişiren ve İnsan Kaynakları Uzmanı Emine Nilay Özkan katkı sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.