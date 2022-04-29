İzmitlilerin Ramazan ayında da ilk tercihi Gülümse Kafe oldu

Kaliteli ve ucuz hizmetin İzmit’teki adresi olan Gülümse Kafe, Ramazan ayında da fark yaratıyor. Paylaşma ve yardımlaşmanın simgesi olan Ramazan ayı boyunca her akşam iftar organizasyonlarına ev sahipliği Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe, iftar sonrası gerçekleştirilen fasıllarla da nostaljik günleri vatandaşlara yaşattı.
KOYU SOHBETLERİN ADRESİ
Personellerinin güler yüzlü sunumu ile vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmet ve yöresel tatları sunmaya devam eden İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, iftar sonrası da vatandaşların ilk tercihi oluyor. Açık ve kapalı mekânıyla hizmet veren Gülümse Kafe, koyu çay ve kahve sohbetlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İzmit Belediyesi Çınar Halk Market’teki doğal ve ekonomik ürünlerin bir kısmı da Gülümse Kafe’de oluşturulan reyonlar da vatandaşlara sunuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.