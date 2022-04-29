İzmitlilerin Ramazan ayında da ilk tercihi Gülümse Kafe oldu

Kaliteli ve ucuz hizmetin İzmit’teki adresi olan Gülümse Kafe, Ramazan ayında da fark yaratıyor. Paylaşma ve yardımlaşmanın simgesi olan Ramazan ayı boyunca her akşam iftar organizasyonlarına ev sahipliği Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe, iftar sonrası gerçekleştirilen fasıllarla da nostaljik günleri vatandaşlara yaşattı.

KOYU SOHBETLERİN ADRESİ

Personellerinin güler yüzlü sunumu ile vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmet ve yöresel tatları sunmaya devam eden İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, iftar sonrası da vatandaşların ilk tercihi oluyor. Açık ve kapalı mekânıyla hizmet veren Gülümse Kafe, koyu çay ve kahve sohbetlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İzmit Belediyesi Çınar Halk Market’teki doğal ve ekonomik ürünlerin bir kısmı da Gülümse Kafe’de oluşturulan reyonlar da vatandaşlara sunuluyor.