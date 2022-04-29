İzmit Halkevi Binası Restorasyon ve Güçlendirme ihalesi için 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan ihaleye, Mavva Yapı Proje Firması tek başına girmiş ve 18 milyon 444 bin TL teklif vermişti. Kocaeli Valiliği, ihalede rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti. İkinci ihale ise 7 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. İhaleye yine Mavva Yapı Proje Firması tek başına katıldı ve 34 milyon TL teklif verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ikinci ihalede de rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi ikinci kez iptal etti. Halkevi binası onarım ve güçlendirme ihalesi üçüncü kez 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak
29 Nis 2022 - 12:26- Gündem Güncelleme: 29 Nis 2022 - 12:29
Halkevi'nde yeni ihale tarihi belli oldu
Onarımı tam anlamıyla yılan hikâyesine dönen İzmit Halkevi binası onarım ihalesi 2. kez iptal edilmişti. Halkevi binasının restorasyon ihalesi 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.