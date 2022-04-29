Halkevi'nde yeni ihale tarihi belli oldu

İzmit Halkevi Binası Restorasyon ve Güçlendirme ihalesi için 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan ihaleye, Mavva Yapı Proje Firması tek başına girmiş ve 18 milyon 444 bin TL teklif vermişti. Kocaeli Valiliği, ihalede rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti. İkinci ihale ise 7 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. İhaleye yine Mavva Yapı Proje Firması tek başına katıldı ve 34 milyon TL teklif verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ikinci ihalede de rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi ikinci kez iptal etti. Halkevi binası onarım ve güçlendirme ihalesi üçüncü kez 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak