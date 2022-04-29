Büyükşehir bu sefer sert konuştu: Vatan hainleri saldırmış!

Kente genelinde otobüs duraklarına yönelik saldırılar devam ediyor. Bu kez saldırganların hedefi Derince ’de bazı durakların camları oldu. Duraklara saldıran şahıs ya da şahıslar camları paramparça etti.

"VATAN HAİNLERİ SALDIRMIŞ"

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar tuzla buz olmuş camlarla karşılaşınca durumu yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dün Derince’deki duraklara vatan hainleri saldırmış” ifadelerini kullandı.