Büyükşehir bu sefer sert konuştu: Vatan hainleri saldırmış!

Kente genelinde otobüs duraklarına yönelik saldırılar devam ediyor. Bu kez saldırganların hedefi Derince ’de bazı durakların camları oldu. Duraklara saldıran şahıs ya da şahıslar camları paramparça etti.
"VATAN HAİNLERİ SALDIRMIŞ"
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar tuzla buz olmuş camlarla karşılaşınca durumu yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dün Derince’deki duraklara vatan hainleri saldırmış” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.