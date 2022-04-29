AKP İftarına iki önemli konuk:

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nca 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve yaklaşık 1 milyon AKP’nin aynı gün iftar sofrasında bir araya geleceği programın en önemli bölümü Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki iftardan tüm teşkilata sesleneceği konuşma olacak. Erdoğan, canlı yayınla 81 ildeki teşkilat mensuplarına hitap edecek.
KOCAELİ’YE İKİ ÖNEMLİ KONUK GELİYOR
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in evsahipliğindeki ilimizdeki ifrar programı ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kuruluşundan bugüne partiye emek vermiş istişare kurulu üyelerinin tamamının davetli olduğu iftara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Av.Özlem Zengin de katılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.