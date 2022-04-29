29 Nis 2022 - 12:38- Gündem G: 29 Nis 2022 - 12:44

AKP İftarına iki önemli konuk:

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın 30 Nisan Cumartesi günü (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek iftarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av.Özlem Zengin geliyor.

AKP İftarına iki önemli konuk: mask

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nca 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve yaklaşık 1 milyon AKP’nin aynı gün iftar sofrasında bir araya geleceği programın en önemli bölümü Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki iftardan tüm teşkilata sesleneceği konuşma olacak. Erdoğan, canlı yayınla 81 ildeki teşkilat mensuplarına hitap edecek.

KOCAELİ’YE İKİ ÖNEMLİ KONUK GELİYOR

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in evsahipliğindeki ilimizdeki ifrar programı ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kuruluşundan bugüne partiye emek vermiş istişare kurulu üyelerinin tamamının davetli olduğu iftara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Av.Özlem Zengin de katılacak.

29 Nis 2022 - 12:38 - Gündem

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