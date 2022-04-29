Ulaşlı’da vatandaşlar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri düzenleniyor. İlçe geneline yayılan Ramazan akşamı etkinlikleri son olarak Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu. Etkinlik çerçevesşnde; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Aşık ve Maşuk’un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları, Tasavvuf müziği konseri ile çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı.