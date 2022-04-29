29 Nis 2022 - 12:48- Kültür-Sanat G: 29 Nis 2022 - 12:49

Ulaşlı’da vatandaşlar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

Gölcük Belediyesi’nin geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde devam etti.
Ulaşlı’da vatandaşlar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi mask
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Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri düzenleniyor. İlçe geneline yayılan Ramazan akşamı etkinlikleri son olarak Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu. Etkinlik çerçevesşnde; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Aşık ve Maşuk’un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları, Tasavvuf müziği konseri ile çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı.

29 Nis 2022 - 12:48 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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