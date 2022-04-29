Ulaşlı’da vatandaşlar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri düzenleniyor. İlçe geneline yayılan Ramazan akşamı etkinlikleri son olarak Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu. Etkinlik çerçevesşnde; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Aşık ve Maşuk’un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları, Tasavvuf müziği konseri ile çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.