Ellibeş ve Yıldızlı’dan ortak tavır!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken Kocaeli’de de hem AKP’de hem de CHP’de faal olan şahısların gözaltına alınmalarının ardından itirafçı olması kent genelinde büyük yankı uyandırdı. AKP Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten ile 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş gözaltına alınmasının ardından şahısların itirafçı oldu.

CHP’DEN DE ÇIKTI

AKP’de yaşanan bu olayın ardından CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı yaptığı açıklamalarda duruma tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlık yarışında son seçimlerinde aday olan Ahmet Ömer Kavut’un da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, etkin pişmanlık yasası kapsamında Kavut’un da itirafçı olduğu iddiasını Mart ayında gazetemiz haberleştirmiş, Kocaeli’deki bazı basın organları ve CHP’de görev yapan bazı yöneticiler bu iddiaları yalanlamıştı. Kavut’un gözaltına alınmadığı, ev arkadaşının FETÖ/PDY Terör Örgütü bağlantıları olduğu sebebiyle ‘bilgi sahibi’ olarak ifade verdiği iddia edilse de Kavut ile birlikte iki kişinin daha FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmasında gözaltına alındığı belirtildi. 2019 yılında FETÖ/PDY Terör Örgütü nedeniyle tutuklanan Hatip Tekin’in yanı sıra bu yıl yapılan operasyonlar kapsamında CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Ahmet Ömer Kavut ile CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi Oğuz Çoban’ın gözaltına alındığı, şahısların daha sonra itirafçı oldukları öğrenildi.

İKİSİ DE SESSİZ

İtirafçı olan şahıslar ceza alırken aradan geçen sürenin ardından hem AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş hem de CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yöneticileri yaşanan bunca olayın ardından sessiz kalması dikkat çekti.