Lastik İş Sendikası üyeleri iftarda bir araya geldi

Lastik İş Sendikası üyeleri, sendikanın sosyal tesisinde gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen iftar yemeğinde üyeler ve emekli lastik işçileri ile bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Başkan Alaattin Sarı, “Lastik İş Sendikası olarak daha önce de ifade ettik. Tekrar ifade etmekte fayda vardır. Sosyal sendikacılık kavramı içerisinde bu da bir sosyal sendikacılık kavramı içerisine girer.Bizim sosyal tesislerimizde, otelimizde kar marjını nasıl daha düşük tutarız. Nasıl üyelerimiz yararlanıyorsa emekli olan arkadaşlarımız da öyle faydalanacak. Şimdi özellikle önümüzdeki süreçlerde gerçekleştireceğimiz projelimizden de bahsetmek istiyorum. Pandemi süreci içerisinde çoğu projemizi yapamadık uygulayamadık” dedi.

Üye bazlı değil aile bazlı sendikayız

Sarı, “Bir lise kuracağız orada geleceğin meslekleri neyse o lisede onlar görülecek. Yine biz dedik ki çocuklarımız vardır torunlarımız vardır. Biz lastik-İş Sendikası olarak üye bazlı bir sendika değil aile bazlı bir sendika olmalıyız. Bizim için çalışma arkadaşlarımızın hanımı da önemlidir çocuğu da önemlidir. Biliyorsunuz Kocaeli Şube binasını yıktık ve bu binaya etüt merkezi açtık. Biz geleceğimiz çocuklarımız için en iyi şekilde yatırım yapmak zorundayız dedik ve yatırım yaparken en önemli konulardan bir tanesi eğitim dedik. Eğitim başlı başına başarılı olan ülkelerde özellikle teknolojide kendi bölgesinde ve dünyada daha önemli bir noktaya getirmek demektir” dedi.

11 dönüm alanda gençlik kampı yapacağız

Son olarak Sarı, “Siyaset farklı bir sahnedir. Sabahtan akşama kadar burada siyaset konuşsak herkes kendi bakış açısında haklı çıkar. Biz bulunduğumuz yerde bir makamdayız biz ne yapıyoruz dememiz lazım. Bu bağlamda akıllı bir bina yaptık. Son 2 katı Kocaeli Şube binasıdır, 3 katı da etüt merkezidir. Bu etüt merkezinde yabancı dil ve matematik konusunda destek alabilecekleri bir alan yarattık. Ben köylü çocuğuyum. Ancak bizim çocuklarımız domatesi markette yetişiyor sanıyorlar. Torunlarımız ekolojik dengeyi bilmiyorlar. Bu yüzden aldığımız 11 dönümlük alanda gençlik kampı yapacağız” şeklinde konuştu.