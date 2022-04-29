Polisan Holding ilk çeyrekte karlılığını 3 KAT ARTTIRDI

Polisan Holding, 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Holdingin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,6 artırarak 826,1 milyon TL, FAVÖK marjı 1,4 puan yükselerek yüzde 19,1 ve net karı da 3 katlık büyümeyle 131,2 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre de, kombine gelirlerde yüzde 87,5’lık büyüme gerçekleşti ve 1.409,5 milyar TL rakamına ulaşıldı. Kombine FAVÖK marjı yüzde 19,8’e çıkarken, net karı 144,7 milyon TL olarak gerçekleşti, burada yaşanan artış da 3 kat oldu.

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Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye ekonomisinin kendi sorunlarına Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan bozulma ve maliyet artışları da eklenince aslında herkes için zor bir ilk çeyrek yaşandı. Ancak bu dönemde grup şirketlerimizin, portföylerinde, pazar dinamiklerine ve müşteri beklentilerine cevap verebilecek ürünlere ağırlık vermesi ve etkin çalışma sermayesi yönetimi ile güçlü sonuçlar kaydettik. Güçlü tedarikçi ilişkilerimiz ve etkin stok yönetimi ile hem müşteri memnuniyeti hem de karlılık alanında fark yaratmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.