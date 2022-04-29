Söğüt: Başarıdaki en büyük etken birliğimiz  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, personeliyle iftarda buluştu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Sait Acar, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başkan Söğüt, tek tek masaları gezerek personel ile sohbet etti, Ramazanlarını kutladı.
“EN BÜYÜK PAY SİZLERİN”
Programda konuşan Başkan Söğüt, “ Ramazan ayımız mübarek olsun, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Mazbatamızı almamızın ve göreve başlamamızın üzerinden 3 yıl geçti. 3 yılda çok güzel işler başardık. Bunda en büyük pay da sizlerin. Özellikle pandemi sürecinde özveriyle çalışmalarınızı yürüttünüz. Başarıdaki en büyük etken birlik ve beraberliğimiz. Bir şehir ne kadar yaşanabiliyorsa, insan da o derece mutlu olur. Belediyeciliğin asıl gayesi halkın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu vesileyle ben hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.