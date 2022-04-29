29 Nis 2022 - 15:31- Gündem G: 29 Nis 2022 - 15:33

Söğüt: Başarıdaki en büyük etken birliğimiz  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalışan personeliyle iftarda bir araya geldi. İftarda konuşan Başkan Söğüt, “Başarıdaki en büyük etken birlik ve beraberliğimiz. Bunda da en büyük pay sizlerin” dedi  

Söğüt: Başarıdaki en büyük etken birliğimiz   mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, personeliyle iftarda buluştu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Sait Acar, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başkan Söğüt, tek tek masaları gezerek personel ile sohbet etti, Ramazanlarını kutladı.

 

“EN BÜYÜK PAY SİZLERİN”

Programda konuşan Başkan Söğüt, “ Ramazan ayımız mübarek olsun, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Mazbatamızı almamızın ve göreve başlamamızın üzerinden 3 yıl geçti. 3 yılda çok güzel işler başardık. Bunda en büyük pay da sizlerin. Özellikle pandemi sürecinde özveriyle çalışmalarınızı yürüttünüz. Başarıdaki en büyük etken birlik ve beraberliğimiz. Bir şehir ne kadar yaşanabiliyorsa, insan da o derece mutlu olur. Belediyeciliğin asıl gayesi halkın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu vesileyle ben hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

29 Nis 2022 - 15:31 - Gündem

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