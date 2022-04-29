2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı’nda Dürdane Özdilek İlkokulu, Finding Our Place in the World (Dünyadaki Yerimizi Bulma) isimli eTwinning projesinde yer aldı. Projede Yunanistan, İspanya, Slovakya ve Türkiye’den okullar ile işbirliğinde bulunularak güzel çalışmalara imza atıldı. Dürdane Özdilek 3. Sınıf öğrencilerinin katıldığı ‘Dünyadaki Yerimizi Bulma’ isimli eTwinning projesinde, öğrenciler proje logosunu oluşturdular. Thinkling web2 aracı kullanarak Türkiye’yi tanıtan bir bilmece hazırladılar. Storyjumper web2 aracı ile internet etkilerini işledikleri bir e-kitap yazdılar ve çocuk hakları ile ilgili farkındalığı artırmak için domino kartları yaptılar. Bedensel, zihinsel ve ülkesel farklılıkları gözetmemiz gerektiği ile ilgili sınıflarda canlandırma yaptılar ve bununla ilgili altı şapka etkinliğini kullanarak bir e-kitap hazırladılar.
29 Nis 2022 - 15:33- Gündem Güncelleme: 29 Nis 2022 - 15:34
Kartepe Dürdane Ozdilek’ten eTwinning Projesi
2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı’nda Dürdane Özdilek İlkokulu, Finding Our Place in the World (Dünyadaki Yerimizi Bulma) isimli eTwinning projesinde ye...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.