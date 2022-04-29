Kartepe Dürdane Ozdilek’ten eTwinning Projesi

2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı’nda Dürdane Özdilek İlkokulu, Finding Our Place in the World (Dünyadaki Yerimizi Bulma) isimli eTwinning projesinde yer aldı. Projede Yunanistan, İspanya, Slovakya ve Türkiye’den okullar ile işbirliğinde bulunularak güzel çalışmalara imza atıldı. Dürdane Özdilek 3. Sınıf öğrencilerinin katıldığı ‘Dünyadaki Yerimizi Bulma’ isimli eTwinning projesinde, öğrenciler proje logosunu oluşturdular. Thinkling web2 aracı kullanarak Türkiye’yi tanıtan bir bilmece hazırladılar. Storyjumper web2 aracı ile internet etkilerini işledikleri bir e-kitap yazdılar ve çocuk hakları ile ilgili farkındalığı artırmak için domino kartları yaptılar. Bedensel, zihinsel ve ülkesel farklılıkları gözetmemiz gerektiği ile ilgili sınıflarda canlandırma yaptılar ve bununla ilgili altı şapka etkinliğini kullanarak bir e-kitap hazırladılar.