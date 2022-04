29 Nis 2022 - 15:33- Gündem

Kartepe Dürdane Ozdilek’ten eTwinning Projesi

2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı’nda Dürdane Özdilek İlkokulu, Finding Our Place in the World (Dünyadaki Yerimizi Bulma) isimli eTwinning projesinde ye...