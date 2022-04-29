Başiskele Belediyesi’nden Müdür Karataş’a moral

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere başkan yardımcılarının, müdürlerin ve belediye personelinin çoğunun içerisinde yer aldığı ve geçmiş olsun dileklerinden oluşan yaklaşık 5 dakikalık video hazırlandı. Daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürler tedavisine evinde devam edilen Fevzi Karataş’ı ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dileklerini ileten misafirler, daha sonra hazırlanan videoyu Fevzi Karataş’a izlettiler. Mesai arkadaşlarının geçmiş olsun dileklerini duygu dolu gözlerle izleyen Yazı İşleri Müdürü Fevzi Karataş, başta Başkan Yasin Özlü’ye ve tüm mesai arkadaşlarına çok teşekkür etti.