Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere başkan yardımcılarının, müdürlerin ve belediye personelinin çoğunun içerisinde yer aldığı ve geçmiş olsun dileklerinden oluşan yaklaşık 5 dakikalık video hazırlandı. Daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürler tedavisine evinde devam edilen Fevzi Karataş’ı ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dileklerini ileten misafirler, daha sonra hazırlanan videoyu Fevzi Karataş’a izlettiler. Mesai arkadaşlarının geçmiş olsun dileklerini duygu dolu gözlerle izleyen Yazı İşleri Müdürü Fevzi Karataş, başta Başkan Yasin Özlü’ye ve tüm mesai arkadaşlarına çok teşekkür etti.
29 Nis 2022 - 15:34- Gündem Güncelleme: 29 Nis 2022 - 15:35
Başiskele Belediyesi’nden Müdür Karataş’a moral
Başiskele Belediyesi, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yazı İşleri Müdürü Fevzi Karataş’a moral ve destek ziyaretinde bulunarak kendisi için hazırladıkları videoyu izlettiler. Müdür Karataş ise, gözyaşlarına hakim olamadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.