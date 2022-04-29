Bayramda sağlıklı beslenmeye dikkat!

“ Ramazan ayı boyunca uzun süre aç kaldığımız ve az öğün yaptığımızdan dolayı metabolizmamız bir değişime uğradı ve değişen beslenme düzenimizi artık geri getirme vakti geldi. Ramazan ayından sonra geçmiş olduğumuz eski beslenme düzenimizle birlikte yemek porsiyonlarının artması, yüksek kalori alımı, şekerli ve paketli besinlerin tüketiminin artmasına bağlı hızlı kilo alışı görülebilir. Bu sebeple yeterli ve dengeli beslenmek her zaman olduğu gibi önemlidir.

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*Güne hafif ve protein ağırlıklı bir kahvaltıyla başlamak tokluk sürenizi uzatacaktır. Kızartmalar, kavurmalar, sucuk-salam gibi işlenmiş et ürünleri, tereyağı gibi katı yağlar, bal-pekmez-reçel gibi şekerli gıdalardan uzak durmalıyız.

*Bayram ziyaretleri boyunca kendi yemeklerinizi kendiniz porsiyonlayın; şerbetli tatlılar yerine daha hafif sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Bayram geleneği olan hamur işleri (baklava, börek vb.) glisemik indeks açısından yüksektir ve kan şekerlerinde dengesizliklere sebep olarak sizlerde halsizlik, yorgunluk, uyku hali, acıkma sürenizin kısalması gibi sorunlara neden olacaklardır.

*Mutlaka sağlıklı tabak modelini öğünlerimize uygulamanız gerekir. Yediğiniz öğünde sebze grubu, et grubu, kompleks karbonhidrat grubu ve süt grubu mutlaka bir arada bulunmalıdır.

ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE;

· 4 yemek kaşığı zeytinyağlı fasulye,

· 3 köfte kadar et

· 1 dilim tam buğday ekmeği

· 1 su bardağı ayran

(Verilen miktarlar kişilerin ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir.)

*Ramazan ayında azalan öğünlerin bayramda birden artmasına bağlı olarak şişkinlik, mide yanması, hazımsızlık, mide krampları, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sebeple su tüketimi arttırılmalıdır. 2.5-3 litre su tüketilerek sindirime yardımcı olabilirsiniz.

*Probiyotik içeren kefiri hayatımıza katmak bu sorunların giderilmesinde diğer önemli bir seçenektir. Sebze ve meyve tüketimine dikkat etmek günde toplam 5 porsiyon sebze ve meyve tüketerek posa alımı arttırılmalıdır.

*Bayram ziyaretlerinde çay- kahve tüketimine de dikkat edilmeli aşırıya kaçılmamalıdır.

*Ziyaretlerden sonra eve dönüldüğünde bir sağlık engeliniz yok ise 45-50 dakika tempolu yürüyüşler yapmak hem kalori açığı oluşturmak için hem de hazımsızlık problemleri yaşamamanız için önemlidir.

Herkese sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı bayramlar dilerim.”