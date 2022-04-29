29 Nis 2022 - 15:36- Spor G: 29 Nis 2022 - 15:37

Şener Söğüt’ten Boccecilere kutlama  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Bocce Petank dalında bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finallerinde de üçüncü olan Hereke Anadolu Lisesi Bo...
Şener Söğüt’ten Boccecilere kutlama   mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Bocce Petank dalında bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finallerinde de üçüncü olan Hereke Anadolu Lisesi Bocce takımını ağırladı.Bocce Petank dalında bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finallerinde de üçüncü olan Hereke Anadolu Lisesi Bocce takımı, Başkan Şener Söğüt’ü ziyaret etti. Şampiyonları tek tek tebrik ederek karşılayan Başkan Şener Söğüt, “Başarınız bizleri de mutlu etti. Sizleri gönülden kutluyorum” dedi.

 

GURUR YAŞATTINIZ

Okul Müdürü Halim Bayar ile birlikte öğrenciler Hüseyin Erdemir, Fehim Erdemir, ve Yunus Halis Çelik’le sohbet eden Başkan Söğüt, “Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de yeni sayılabilecek bir spor dalında gerçekten bizleri en iyi şekilde temsil ettiniz ve ilçemize gurur yaşattınız. Hem eğitim hayatına devam etmeniz hem de spor hayatınızda böyle başarılı olmanız aileniz, öğretmenleriniz ve bizler için gerçekten gurur verici” ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Halim Bayar ve öğrenciler ise Başkan Şener Söğüt’e süreçte verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

 

29 Nis 2022 - 15:36 - Spor

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