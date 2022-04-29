Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından düzenlenen 34.Geleneksel Kent Bayramlaşması, bayramın 1.Günü (pazartesi) saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve yönetim kurulu, gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, kent bayramlaşmasına davet etti.
29 Nis 2022 - 16:09- Gündem Güncelleme: 29 Nis 2022 - 17:01
Kocaeli Kent Konseyi’nden gazetemize bayram daveti
Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından düzenlenen 34.Geleneksel Kent Bayramlaşması, bayramın 1.Günü (pazartesi) saat 14.00...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.