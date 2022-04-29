Kocaeli Kent Konseyi’nden gazetemize bayram daveti

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından düzenlenen 34.Geleneksel Kent Bayramlaşması, bayramın 1.Günü (pazartesi) saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve yönetim kurulu, gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, kent bayramlaşmasına davet etti.