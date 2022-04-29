Cilt bakım uzmanından önemli uyarı: "Uzun süre güneşte kalanlar dikkat"

Cilt bakım uzmanı ve Phanes Beauty eğitim direktörü Merve Özer Akın, yaz aylarında güneşten korunmak gerektiği uyarısında bulundu. Cilt bakımının önemine değinen Akın, "Güneşin cildin erken yaşlanması ve deri kanserlerindeki en önemli etken olduğu konusu tartışılmaz. Genel olarak, güneşten yayılan ultraviyole ışınlarına maruz kalmak erken deri yaşlanması belirtilerinin yüzde 90’ından sorumludur ve bu etkilerin çoğu 20 yaşında başlar. Az miktarda dahi UV ışını deri kırışıklıklarının oluşumunu tetikler. Derinin güneşe bağlı olarak gördüğü zararın, yüzde 50 ila yüzde 80 civarındaki kısmının çocuklukta ve ergenlik döneminde aralıklı olarak veya güneş yanığı oluşturacak kadar yoğun güneşte kalmaya bağlı geliştiği tahmin edilmektedir. Buna rağmen birçok kişi çocuk cildinin bronzlaşmasını bir sağlık işareti olarak görmektedir. Güneş ışığını kötü etkilerini bilen anne babalar bile koruyucu kremlere çok fazla güvenmektedirler ve koruyucu giysiler kullanmamaktadırlar" dedi.

Cildin korunması gerektiğini ifade eden Akın, "Bunun yanı sıra hava kirliliği, stres, düzensiz beslenme, düzensiz uyku, yeteri kadar su tüketilmemesi de güneş ışınları gibi etkenler arasında. Nemsiz, kuru, lekeli, gözenekleri açılmış, erken yaşta sarkma ve kırışma ile karşı karşıya kalan cilt bireyi de olumsuz etkiliyor. Öncelikle bu durumda bir cilt uzmanından profesyonel destek alınması çok önem arz etmektedir. Profesyonel destek ile birlikte cilt analizleri yapılarak önlemler alınması cilt sorununu da önleyecektir" diye konuştu.