29 Nis 2022 - 16:12- Gündem G: 29 Nis 2022 - 16:13

Halkın Serası’nda çilekler Barkın için ekildi

SMA hastası Barkın için birçok projeye destek veren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve ilçe örgütü, kendi çilek fidesi projesini de Barkın için hayata geçirdi. CHP Başiskele’nin projesine Bilgili Kültür Okulları Başiskele Kampüsü de ortak olurken öğrenciler Barkın için çilek fidesi ekti

Halkın Serası’nda çilekler Barkın için ekildi mask

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği ‘Halkın Serası Projesi’ ile birçok gence eğitim desteği veren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve yönetimi, şimdi ise Halkın Serası’nda Barkın için çilek fidesi yetiştiriyor. Yetiştirdiği bu fidelerin gelirini ise Barkın'a destek olmak amacıyla bağışlıyor. Barkın'a umut olmak isteyen Bilgili Kültür Okulları Başiskele Kampüsü öğrencileri de dün Halkın Serası’nda kendi çilek fidelerini ekti.

BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI’NDAN DA DESTEK

Öğrenciler için Halkın Serası tarafından hazırlanan 3 aşama ile çocuklar ilk önce kendi çilek fidelerini saksılarına ekti, daha sonra Halkın Serası’nı gezerek toprakla buluşup yeşil ile tanıştılar. Bu ufak doğa gezintisinin ardından Sırlı Eller Seramik Atölyesi ile kendi seramik bal kabaklarını boyadılar. Bilgili Kültür Okulları’nın Halkın Serası’na yapmış olduğu ziyaret ile hem Barkın’a umut filizleri yeşermiş hem de dijital çağın içindeki çocuklar doğa ile tanışmış oldu.

29 Nis 2022 - 16:12 - Gündem

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