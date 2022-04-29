Halkın Serası’nda çilekler Barkın için ekildi

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği ‘Halkın Serası Projesi’ ile birçok gence eğitim desteği veren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve yönetimi, şimdi ise Halkın Serası’nda Barkın için çilek fidesi yetiştiriyor. Yetiştirdiği bu fidelerin gelirini ise Barkın'a destek olmak amacıyla bağışlıyor. Barkın'a umut olmak isteyen Bilgili Kültür Okulları Başiskele Kampüsü öğrencileri de dün Halkın Serası’nda kendi çilek fidelerini ekti.
BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI’NDAN DA DESTEK
Öğrenciler için Halkın Serası tarafından hazırlanan 3 aşama ile çocuklar ilk önce kendi çilek fidelerini saksılarına ekti, daha sonra Halkın Serası’nı gezerek toprakla buluşup yeşil ile tanıştılar. Bu ufak doğa gezintisinin ardından Sırlı Eller Seramik Atölyesi ile kendi seramik bal kabaklarını boyadılar. Bilgili Kültür Okulları’nın Halkın Serası’na yapmış olduğu ziyaret ile hem Barkın’a umut filizleri yeşermiş hem de dijital çağın içindeki çocuklar doğa ile tanışmış oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.