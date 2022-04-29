Erzurum’a zorunlu iniş!

Kocaelispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçı için yola bugün çıktı. Sabah 09.30’da tesislerden Sabiha Gökçen Havaalanı’na giden kafile saat 13.10 uçağı ile Erzincan’a uçtu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeni ile Kocaelispor kafilesini taşıyan uçak pisti birkaç kez pas geçti ve Erzincan’a inemedi. Uçak rotasını Erzurum’a çevirdi. Uçak Erzurum’a indikten sonra programla ilgili değişikliğe gidilecek. Normal programa göre takım Erzincan’dan indikten sonra bu akşam 17.30’da Erzincanspor tesislerinde antrenman yapacak ve Simay Otel’de konaklayacaktı. Ekibimize geçmiş olsun diyor, sağ salim bir yolculuk geçirmelerini temenni ediyoruz.