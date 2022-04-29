29 Nis 2022 - 16:15- Spor G: 29 Nis 2022 - 16:16

Erzurum’a zorunlu iniş!

Kocaelispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçı için yola bugün çıktı. Sabah 09.30’da tesislerden Sabiha Gökçen Hav...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Erzurum’a zorunlu iniş! mask

Kocaelispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçı için yola bugün çıktı. Sabah 09.30’da tesislerden Sabiha Gökçen Havaalanı’na giden kafile saat 13.10 uçağı ile Erzincan’a uçtu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeni ile Kocaelispor kafilesini taşıyan uçak pisti birkaç kez pas geçti ve Erzincan’a inemedi. Uçak rotasını Erzurum’a çevirdi. Uçak Erzurum’a indikten sonra programla ilgili değişikliğe gidilecek. Normal programa göre takım Erzincan’dan indikten sonra bu akşam 17.30’da Erzincanspor tesislerinde antrenman yapacak ve Simay Otel’de konaklayacaktı. Ekibimize geçmiş olsun diyor, sağ salim bir yolculuk geçirmelerini temenni ediyoruz.

29 Nis 2022 - 16:15 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.574 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erzurum’a zorunlu iniş! mask
Erzurum’a zorunlu iniş!
Erzurumspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor mask
Erzurumspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
Şener Söğüt’ten Boccecilere kutlama   mask
Şener Söğüt’ten Boccecilere kutlama  
Bekliyorduk! mask
Bekliyorduk!
Portekiz’den gümüş madalya ile döndü mask
Portekiz’den gümüş madalya ile döndü
Büyükşehirli güreşçiler 2022’ye hızlı başladı   mask
Büyükşehirli güreşçiler 2022’ye hızlı başladı  
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL