CHP İzmit’ten meydanlara çağrı!

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde İzmit’e yapılacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşü için destek açıklamaları devam ediyor. Doğu Kışla Parkında saat 12.00’da başlayacak olan yürüyüş Anıtpark’ta son bulacak ve burada miting yapılacak. CHP İzmit İlçe Başkanlığı Emek Komisyonu 1 Mayıs öncesi basın açıklaması yaparak vatandaşı meydanlara davet etti. Açıklamayı emek Komisyonu Başkanı Selman Kurcan okudu.

“ADALET TALEBİ İÇİN ANITPARK’TA OLACAĞIZ”

Basın toplantısında ilk olarak konuşan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Önümüzde bayram var. Gönül isterdi ki bayrama yüzümüz gülerek girsin ama iktidarın belirlediği ikramiye buna izin vermedi. Partimizin meclise verdiği bir asgari ücret miktarında ikramiye tekliği kabul edilmedi. Milyonların adalet talebi için 1 Mayıs’sa Doğu Kışla Parkında buluşup Anıtpark Meydanındaki programa davet ediyoruz.

“CHP ÖRGÜTÜ FİRESİZ OLARAK MEYDANLARDA OLACAK”

İzmit Halkını ülkesine, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bugün yaşadığımız krizin yükünü halkımıza yıkmaya çalışan bugünkü iktidara karşı çıkmak için 1 Mayıs günü CHP İzmit İlçe Örgütü Doğu Kışla Parkında olacaktır. İzmit’i emeğine sahip çıkmaya çağırıyoruz 1 Mayıs günü CHP İzmit İlçe örgütü firesiz olarak Anıt Parktaki eylemde olacaktır. Orada güçlü bir CHP olması gerektiğine inanıyoruz. Meydanlarda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

“8 SAATLİK İŞ GÜVÜ HAKKINI KAYBETMEK ÜZEREYİZ”

Daha sonra söz alan Emek Komisyonu Başkanı Selman Kurcan açıklamasında, “1 Mayıs her zamankinden daha önemli bir hal aldı. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, en temel insan hakkı olan sağlık ve eğitimin çözüme ulaştırılması için 1 Mayıs’ta eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, çoluğumuz, çocuğumuzla 1 Mayıs alanını doldurmak zorundayız. Eğer 1 Mayıs’ta meydanları doldurmazsak haklarımız gasp edilmeye devam edecek. Bugüne kadar yeterince itiraz etmediğimiz için 100 yıl önce kazandığımız 8 saatlik işgücü hakkını kaybetmek üzereyiz.

“FATRALARINI ÖDEYEMİYORSAN YERİN 1 MAYIS MEYDANIDIR”

Eğer doğalgaz faturanı ödeyemiyorsan, elektrik faturanı, su faturanı ödeyemiyorsan, zeytin peynir alamıyorsan yerin 1 Mayıs alanı. Zamlar geri alınsın diyorsan, 8 saatlik iş gücü hakkını savunuyorsan, özgür, bağımsız adil bir ülke talebin varsa yerin 1 Mayıs alanıdır. İşten atmalar yasaklansın diyorsan, kısacası sana insan olma hakkı, insanca yaşama hakkı vermeyenlere itiraz ediyorsan haydi. Herkesi 1 Mayıs alanına itiraz etmeye, haykırmaya 1 Mayıs’a sahip çıkmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.