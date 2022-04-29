SEDAŞ ailesi Ramazan Bayramı mutluluğunu birlikte yaşadı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, Ramazan Bayramı’nın mutluluğunu bu yıl da birlikte yaşadılar. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki SEDAŞ Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen geleneksel buluşmada yöneticiler ve çalışanlar bayramlaştılar. Etkinliğe SEDAŞ’ın Üst Yönetim Ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı. SEDAŞ ailesinin bayramlarının kutlandığı törende çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Bayram buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Bayramın mutluluğunu arkadaşlarımızla yaşamaktan sevinç duyduk. Tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.