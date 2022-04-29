29 Nis 2022 - 16:17- Gündem G: 29 Nis 2022 - 16:18

SEDAŞ ailesi Ramazan Bayramı mutluluğunu birlikte yaşadı

SEDAŞ yöneticileri ve çalışanlar, geleneksel Ramazan Bayramı buluşmasında bir araya geldi. Genel müdürlük ve Bölge müdürlüklerinde eşzamanlı düzenlenen etkinlik ile SEDAŞ ailesi bayramlaştı.

SEDAŞ ailesi Ramazan Bayramı mutluluğunu birlikte yaşadı mask
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, Ramazan Bayramı’nın mutluluğunu bu yıl da birlikte yaşadılar. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki SEDAŞ Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen geleneksel buluşmada yöneticiler ve çalışanlar bayramlaştılar.  Etkinliğe SEDAŞ’ın Üst Yönetim Ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı. SEDAŞ ailesinin bayramlarının kutlandığı törende çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Bayram buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Bayramın mutluluğunu arkadaşlarımızla yaşamaktan sevinç duyduk. Tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

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29 Nis 2022 - 16:17 - Gündem

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