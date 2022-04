Hürriyet’ten AKP’lilere çağrı: Madem bu kadar halkı düşünüyorsunuz gelin iptal edelim

AKP İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi’nin İzmit Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Yeni Cuma Camii ve Fevziye Camii’nde bulunan tuvaletlere yapılan 1,5 TL’lik ücretten 2,5 TL’ye çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ise, “O tuvaletler AK Parti döneminde kiralandı. İhale süresi dolduğunda tuvaletleri ücretsiz yapacağız” diye yanıt verdi.

“ÖYLE BİR PAS VERDİ Kİ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün belediye makam toplantı salonunda konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Uzun yıllar Kocaeli’de çalışmış ve siyaset yapmış, AKP’den aday adayı olan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi’nin beni eleştirdiğini gazetelerden okuduk. Buradan Zeki Bey’e çok teşekkür ediyorum. kendisinden Allah razı olsun. Kendisini aradım, teşekkürlerimi bizzat ilettim. Bu toplantıyı düzenleyeceğimi de nezaketen kendisine ilettim. Böylesi önemli bir konuda göreve geldiğimizden bu yana anlatmaktan dilimizde tüy biten geçmişin hatalarını anlatamadığımız bir konuda öyle bir pas verdi ki. Samimiyetle teşekkür ediyorum. Kendisine kesinlikle hak veriyorum. Bir amme hizmetinin, bir tuvalet ücretinin 2 buçuk TL olması ya da ücretli olması kabul edilebilir bir şey değil. Zeki Bey. Kendisinin anlattığı hikayede de kendisini kınadığımı da söylemek istiyorum. Hiç yakışı kalmamış.

“NE KADAR BİR HABER OLDUKLARININ FARKINI ORTAYA KOYUYOR”

Konu hakkında bilgi sahibi olmayabilir ama böyle hikayeleri anlatmasaydı keşke ya da bize alo deseydi. Siyasi nezaket de bunu gerektirir. Bunca yıl bu kentte siyaset yapmış, aktif birisinin kentten bir haber olması, yapılan işten bile haberi olmaması, kendi dönemlerinin eseri olduğunu bilmemesi vatandaşa karşı yapılan bir ayıp. Nasıl olsa ceketimi atsam kazanırım, nasıl olsa ne yaparsak yapalım bu vatandaş bize oy veriyor mantığını yaşattığı sıkıntılar ve onun da eleştirdiği konu ve bundan bir haber il yöneticisi. Kendi partisinin yöneticilerinin ve belediye başkanının yaptığı uygulamaları eleştirirken bize atfetmesi. Ne kadar bir haber olduklarının farkını ortaya koyuyor. 20 yıldır oy verdiğiniz bu insanlar size ne yaşattıklarından haberleri yok. Kendi yaptıklarının bile farkında değiller. Şimdi bunu hatırlatma sırası bize geldi.

“ŞİKAYET ETTİKLERİ KONUNUN SEBEBİ ONLAR”

Fevziye Cami’nin tuvaleti şu anda 2 buçuk TL. İzmit Belediyesi AK Parti yönetimindeyken aslında kendilerinin 8 yıllığına ihaleye çıkardığı, 2025 yılında bitiyor. 2017 yılında kendileri İzmit Belediyesi’ni yönetirken ihale etmişler, aylık 11 bin lira gelirle yapılmış ve bunca yıllık ihaleyle özel bir işletme tarafından yani bir kişi tarafından işletiliyor. Şikayet ettikleri konunun sebebi onlar. Başka bir belediye başkanının görev süresini ipotek altına alacak sürede yapmışlar.

“2025 YILINA KADAR VERİLEN İHALE VAR”

İptal etmek istediğimizde ne yazık ki yargıdan geri dönen, halka kamu hizmeti sunamadığımız alanlardan birisidir bu. AK Partililere çağrı yapıyorum; madem bu kadar halkı düşünüyorsunuz gelin iptal edelim, hemen parasız yapalım. Bir sürü yerimiz var böyle. Gülümse Kafe de böyleydi. En kötü döneminde bile günlük en düşük cirosu 10 bin TL. Biz oradan 4 bin lira kira alıyorduk. Bizce de 2 buçuk TL tuvalet ücreti olmamalı ama 2025 yılına kadar verilen ihale var. Gelin bu tür ihalelerin hepsini iptal edelim. Cumhuriyet Parkı gibi, Süleyman Paşa Hamamı gibi milyonlar harcanıp restore edilmiş yapılardan bahsediyoruz. Büyükşehir almak için elinden geleni yaptık. Özel sektör eliyle işletilmesini istiyorum dedi belediye başkanı. Hayır biz kamu eliyle işletilmesini istiyoruz. Biz üç yıldır bunun mücadelesini veriyoruz.

“ŞELALE KAFE BİR KİŞİ TARAFINDAN BEDAVAYA KULLANILIYOR”

Bu bir örnek. Bir tane yerimiz var Cephaneliğin içerisinde. Yaklaşık 250 metrekare kapalı, 1000 metrekare açık alan. 10 yıllığına kiraya verilmiş. Beni de aşıyor. Ne kadar kirası? 250 lira. Bir işletme burası. İsim vermeyeceğim. Burası kocaman bir restoran. Aylık kirası 250 lira. Böylesi işlek yerlerde 250 lira. Artık bunu milletimizin taktirine sunmak istiyorum. Cumhuriyet Parkı ile beraber almaya çalıştığımız, belediye eliyle işletilmeli diye ısrarla söylediğimiz bir başka yer Kültür Tepesi Şelale Kafe. 8 yıllığına ihale edilmiş aylık kirası 4 bin 100 lira. Bunun ihalesi bitti ama büyükşehir ile olan halen birileri işletsin diye uğraşmaları nedeniyle şu anda burası ihalesi yapılmadan bir kişi tarafından bedavaya kullanılıyor. Israrla biz işletmek istiyoruz dediğimiz halde halen tahsisi bize yapılmadı. Kültür Tepesi’nin İzmit’e tahsisi yenilenmelidir. 20 dönüm altıdır. Daha önce alınan karar neticesinde ilçe belediyesindedir. Hep tahsisle geçiştirilmiş. Şu anda ihalesi bile olmadan buranın işletmecisi şakır şakır para kazanıyor.

“AK PARTİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM”

Unutan hafızalara, görmeyen gözlere, duymayan kulaklara var gücümüzle anlatmaya çalışıyoruz. Zeki Bey öyle bir eleştiri yapmış ki bir kez daha bize anlatma fırsatı sundu. Bu eleştiri burada kalmasın. Hep birlikte gereğini yapalım. Hep birlikte kamuya ait olan yerleri, kamunun kullanımına tekrar geri döndürelim. Esnaf ve kişiler de elbette kazanacak ama önce kamu, halkın çoğunluğu ondan sonra kişiler. Samimilerse AK Partilileri göreve davet ediyorum. B Blok’u almak için davet ediyorum. Belediyenin tek kuruş geliri olmadığı vakfın elinde olduğu 200 bin TL’den fazla aylık gelir elde eden vakıftan almaya davet ediyorum. Sosyal belediyecilik yapabilmek için çırpınıyoruz. Ne yazık ki geçmişte yapılan sözleşmeler sürekli kendi yaptıkları şeyler yüzünden bile eleştirir hale geldiler. Sonra çıkıyorlar kamu zararı var diyorlar. 8-10 senelik ihaleleri iptal edip, paralarını ödesek iktidar yine kamuyu zarara uğrattınız algısı oluşturmaya çalışıyor.

“3 YILDIR BU HAZIMSIZLIK GEÇMEDİ”

Gölkay var. Kaçak kaçak yapa yapa birilerine cüzi paralarla verilen Gölkay Parkı’nı her şeye rağmen geri aldık ve şimdi oranın cazibe merkezi olması için çalışıyoruz. Bir kişinin değil 400 bin İzmitli’nin tesisi olması için yepyeni modern görüntüsü için çalışıyoruz. Orada bile kamu zararı var burada diyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kendileri ihaleye veriyorlar, iptal ediyoruz, yenisini yapıyoruz bu sefer kamu zararı diyorlar. Amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dönmek. Nasıl Fatma Hanım’ı, İzmit Belediyesi’ni eleştiririz gayret çaba biraz da bunun üzerine. 3 yıldır her yerde bu hazımsızlık geçmedi; halen kabullenemediler. Düzgün muhalefet bile edemiyorlar, öğrenemediler bir türlü. Topu ayağıma koyuyorlar, vuruyorum gol oluyor. Sonra da ağlıyorlar. Halkımızın hizmetine sunalım. Biz bu konuda her türlü dayanışmaya hazırız. Geçmişte yaptıkları yanlıştan gerekirse el vererek beraberce telafi ederiz diye düşünüyoruz. “