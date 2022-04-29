Boya fabrikasında patlama! 3 ölü

Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.