Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
29 Nis 2022 - 16:29- Asayiş Güncelleme: 29 Nis 2022 - 16:31
Boya fabrikasında patlama! 3 ölü
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.