29 Nis 2022 - 16:29- Asayiş G: 29 Nis 2022 - 16:31

Boya fabrikasında patlama! 3 ölü

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Boya fabrikasında patlama! 3 ölü mask

Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki  bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

29 Nis 2022 - 16:29 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.574 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Boya fabrikasında patlama! 3 ölü mask
Boya fabrikasında patlama! 3 ölü
Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1’i tutuklandı mask
Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Kıbrıs gazisine saldıran 3 şahıs gözaltında mask
Kıbrıs gazisine saldıran 3 şahıs gözaltında
10 yaşındaki Erol Erdem Kaval yaşamını yitirdi mask
10 yaşındaki Erol Erdem Kaval yaşamını yitirdi
1 milyar TL’lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye mask
1 milyar TL’lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi öldü mask
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi öldü
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL