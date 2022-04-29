Hürriyet: Halkevi yeter ki yapılsın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halkevi binasının restorasyon işine talip olduklarını, Yenişehir Kültür Merkezi yapımı için ayrılan 25-30 milyon TL’lik yatırımı onay görmesi halinde Halkevi binasının restorasyonuna kaydırabileceklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İzmit Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bu yöndeki taleple ilgili resmi yazıyı da gönderdi.

YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK

Bilindiği gibi İzmit Halkevi Binası Restorasyon ve Güçlendirme ihalesi için 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan ihaleye, Mavva Yapı Proje firması tek başına girmiş ve 18 milyon 444 bin TL teklif vermişti. Kocaeli Valiliği, ihalede rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti. İkinci ihale ise 7 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. İhaleye yine Mavva Yapı Proje Firması tek başına katıldı ve 34 milyon TL teklif verdi. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, ikinci ihalede de rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi ikinci kez iptal etti. Halkevi binası onarım ve güçlendirme ihalesi üçüncü kez 26 Mayıs Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

“YETER Kİ YAPILSIN”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada tekliflerinin reddedildiğini belirterek, “Tahsisi uygun görülmemiştir diye Valilik makamından bakanlık nezdinde karar geldi. Kaynağını da söyleyerek tahsis teklifinde bulunduk kabul görmedi, reddedildi. Yeter ki yapılsın; biz de bunun yapılması için gerçekten gayretle destek vermeye hazırız ama reddedildi” dedi.