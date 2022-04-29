2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti

Olay, dün Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı’nda meydana geldi. Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü. Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen Çelik, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi. Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi. Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu. Bu olaya tanık olan 2 kadın veli, öğretmeni darbetti. Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.