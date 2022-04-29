Gölcük ilçesinde, bir besi firması tarafından iki hafta önce Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi, İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle sahilde temizlik yaparken, 360 ton gübre toplandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derenin üst kesimlerinde tesisleri olan besicilik firmalarını incelemeye aldı. Gübreyi döktüğü tespit edilen firmaya 367 bin TL ceza uygulandı. Rüzgar ve dalgalarla denizdeki hayvan gübresi Kavaklı sahilinde yeniden birikti. Yayılan kötü koku ve kirlilik nedeniyle belediye ekipleri iş makinesiyle ikinci kez bölgede temizlik çalışması başlattı.
29 Nis 2022 - 16:39- Asayiş Güncelleme: 29 Nis 2022 - 16:40
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
KOCAELİ'de iki hafta önce bir besi çiftliğinin dereye bıraktığı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan tonlarca hayvan gübresi sahilden temizlenirken, denizde kalan gübre rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden kıyıya vurdu. Belediye ekipleri ikinci kez sahili temizliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.