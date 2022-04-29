Burdurlular iftarında örnek davranış

Eğitim, sağlık, serbest meslek, sanayi ve ticaret gibi farklı sektörlerde çalışmakta olan ve Kocaeli’de yaşayan Burdurlular, hemşerilik kültürü ve dayanışması için etkinliklerine bu kez iftar programı ile devam ettiler. Burdurluların iftar programında dikkat çeken ayrıntı, iftara katılan çocuklara ve gençlere yaşlarına uygun kitaplar dağıtılarak kitap okumaya teşvik etmeleri oldu. Ayrıca dernek yönetimi tarafından iftara katılan her aileye Ahmet Şerif İzgören’in yazmış olduğu “Avucunuzdaki Kelebek” adlı kitabı hediye edildi.



Dernek Başkanı Nilgün Doğanay, “pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz etkinliklere yeniden başlama düşüncesi ve niyetiyle ilk olarak bu iftar programını gerçekleştirmiş olduk. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını da bu vesileyle kutluyor çocuklarımıza yaşlarına uygun kitapları hediye olarak dağıtıyoruz. Bundan sonraki etkinlikleri de planlamalar yaptıkta duyuru yapacağız. Sizlerin de duyuru ve katılımlarınızı bekliyoruz. Bizim ulaşamadığımız hemşerilerimize sizlerin vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca teknoloji bağımlılığı yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim diye üyemiz ve başkan yardımcımız Av. Şeref Gönenli’nin önerisiyle kitap hediyesini gerçekleştirmiş olduk. Kendisine kitap katkısı için teşekkür ederiz.” Diyerek tüm hemşerilerine daha fazla bir araya gelme çağrısı yaptı.

Başkan yardımcısı Av. Şeref Gönenli ise kısa bir söz alarak, hediye için neden “Avucunuzdaki Kelebek” kitabını tercih ettiklerini açıkladı.



Gönenli açıklamasında “Karşılaştığım pek çok örnekte hayat amacı belirlememiş insanların, ellerindeki imkanlara rağmen mutlu olamadığını, kendilerini büyük bir boşluk içinde hissettiklerini gördüm. Benim tekrar tekrar okuduğum ve okunmasını ve okutturulmasını tavsiye ettiğim kitaplardan biridir “Avucunuzdaki Kelebek” kitabı. Bu kitapta, hayallerinizin büyüklüğünün, gelecek bakışınıza ve ufkunuzun genişliğine bağlı olduğunu söylerken, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınızı gerçekleştirmeye harcayıp biraz fazla açılmanızda fayda olduğu da anlatılmaktadır. Herkesin mutlaka kendince bir amacının olması gerekliliği vurgulanır. Her yaştan okura yönelik bulduğum bu kitabı beğeneceğiniz temennisiyle hepinize teşekkürlerimi sunarım” dedi. İftar sonrası da sohbete devam eden Burdurlular bir arada çekilen hatıra fotoğraflarıyla bu anlarını ölümsüzleştirdiler.