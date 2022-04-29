İzmit’e bahar geldi, aronyalar çiçek açtı

İzmit Belediyesi tarafından Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde üretimi süren ve ‘Süper meyve’ olarak adlandırılan aronya bitkisi bahar ayıyla birlikte çiçek açtı. Bembeyaz açan çiçekleriyle baharın gelişini anlatan Nero ve Viking cinsi aronyaların hasadı Ağustos-Eylül ayında yapılacak.
ÇİFTÇİLERE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEK
2021’de başvuruda bulunan çiftçilere yüzde 90 hibe ile 1000 adet aronya desteği sağlayan İzmit Belediyesi aronya fidanı desteğine bu sene de devam edecek. Ayrıca kentimizde faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile aronya yetiştiriciliğine dair iş birliği yapmaya hazır olan İzmit Belediyesi, çiftçilere öncü olmaya ve aronya üretimini arttırmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.