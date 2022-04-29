29 Nis 2022 - 20:05- Gündem G: 29 Nis 2022 - 20:06

İzmit’e bahar geldi, aronyalar çiçek açtı

İzmit Belediyesinin Emirhan Mahallesi Alternatif Ürünler Bahçesi’nde üretimini yaptığı aronya meyvesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek açtı

İzmit’e bahar geldi, aronyalar çiçek açtı mask

İzmit Belediyesi tarafından Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde üretimi süren ve ‘Süper meyve’ olarak adlandırılan aronya bitkisi bahar ayıyla birlikte çiçek açtı. Bembeyaz açan çiçekleriyle baharın gelişini anlatan Nero ve Viking cinsi aronyaların hasadı Ağustos-Eylül ayında yapılacak. 


ÇİFTÇİLERE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

2021’de başvuruda bulunan çiftçilere yüzde 90 hibe ile 1000 adet aronya desteği sağlayan İzmit Belediyesi aronya fidanı desteğine bu sene de devam edecek. Ayrıca kentimizde faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile aronya yetiştiriciliğine dair iş birliği yapmaya hazır olan İzmit Belediyesi, çiftçilere öncü olmaya ve aronya üretimini arttırmaya devam edecek.

29 Nis 2022 - 20:05 - Gündem

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