29 Nis 2022 - 20:06- Gündem G: 29 Nis 2022 - 20:08

Ellibeş, darp edilen gaziye gitti

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün Körfez'de pide sırasında beklerken darp edilen Kıbrıs Gazisi Abdullah Al’ı (68) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ellibeş, darp edilen gaziye gitti mask

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki bir fırında Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, pide sırasında beklerken tartışma yaşadığı 3 kişi tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Al’ın yapılan kontrolünde bağırsağında yırtılma olduğu tespit edildi. Herkesi derinden üzen bu olayın ardından AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kıbrıs Gazisi Abdullah Al’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ellibeş “Körfez İlçemizde hepimizi derinden üzen olayda darp edilen Kıbrıs Gazimiz Abdullah Al’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Vatan uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlerin en kıymetli emanetleridir. Onlara yapılan kötülüğü, kendimize yapılmış sayarız. Bu üzücü olayda yaralanan Gazimize acil şifalar diliyorum” dedi.

29 Nis 2022 - 20:06 - Gündem

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