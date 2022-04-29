Ellibeş, darp edilen gaziye gitti

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki bir fırında Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, pide sırasında beklerken tartışma yaşadığı 3 kişi tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Al’ın yapılan kontrolünde bağırsağında yırtılma olduğu tespit edildi. Herkesi derinden üzen bu olayın ardından AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kıbrıs Gazisi Abdullah Al’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ellibeş “Körfez İlçemizde hepimizi derinden üzen olayda darp edilen Kıbrıs Gazimiz Abdullah Al’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Vatan uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlerin en kıymetli emanetleridir. Onlara yapılan kötülüğü, kendimize yapılmış sayarız. Bu üzücü olayda yaralanan Gazimize acil şifalar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.