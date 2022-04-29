Söğüt darp edilen gaziyi ziyaret etti

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki bir fırında Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, pide sırasında beklerken tartışma yaşadığı 3 kişi tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Al’ın yapılan kontrolünde bağırsağında yırtılma olduğu tespit edildi. Darp edenlerden biride Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yeğeni olduğu ve tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Herkesi derinden üzen bu olayın ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kıbrıs Gazisi Abdullah Al’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Söğüt, “ Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olay sonrasında darp edilen gazimiz Abdullah Al’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Abdullah abimize Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.