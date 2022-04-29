Söğüt darp edilen gaziyi ziyaret etti

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki bir fırında Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, pide sırasında beklerken tartışma yaşadığı 3 kişi tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Al’ın yapılan kontrolünde bağırsağında yırtılma olduğu tespit edildi. Darp edenlerden biride Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yeğeni olduğu ve tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Herkesi derinden üzen bu olayın ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kıbrıs Gazisi Abdullah Al’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Söğüt, “ Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olay sonrasında darp edilen gazimiz Abdullah Al’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Abdullah abimize Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.