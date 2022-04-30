Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İzmit ilçesinde 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 206 puro, 390 paket sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 133 adet pipo tütünü ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.
30 Nis 2022 - 00:52- Asayiş Güncelleme: 30 Nis 2022 - 00:53
Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bayram öncesi polis ekiplerince 8 iş yerine yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı sigara ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.