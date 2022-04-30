Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İzmit ilçesinde 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 206 puro, 390 paket sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 133 adet pipo tütünü ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.