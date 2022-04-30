Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede İzmit ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2.60 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Konuya ilişkin ise B.Y., H.U., D.M., N.Y. ve B.Y. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.