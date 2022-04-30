‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları için bir etkinliğe daha imza attı. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde farklı çalışma gruplarındaki kadınlara eğitimler verildi. Aynı gün içerisinde önce Kartepe ilçesindeki Kur’an kursunda kursiyerlik yapan 24 kadına ardından İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen iş güvenliği tiyatro etkinliğinde 175 kadına eğitimler verildi. Etkinlik doğrultusunda kadınlara ayrıca UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında da sunumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.