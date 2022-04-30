30 Nis 2022 - 00:54- Eğitim G: 30 Nis 2022 - 01:07

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde 199 kadına, uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.
‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları için bir etkinliğe daha imza attı. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde farklı çalışma gruplarındaki kadınlara eğitimler verildi. Aynı gün içerisinde önce Kartepe ilçesindeki Kur’an kursunda kursiyerlik yapan 24 kadına ardından İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen iş güvenliği tiyatro etkinliğinde 175 kadına eğitimler verildi. Etkinlik doğrultusunda kadınlara ayrıca UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında da sunumlar yapıldı.

30 Nis 2022 - 00:54 İHA Kocaeli- Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.574 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi mask
‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi
ODTÜ GV Kurucu Temsilcisi Keskin’den Kocaeli Okulu’na ziyaret mask
ODTÜ GV Kurucu Temsilcisi Keskin’den Kocaeli Okulu’na ziyaret
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Kocaeli Okulunu Ziyaret Etti mask
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Kocaeli Okulunu Ziyaret Etti
İstek Okullarından 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisine ziyaret mask
İstek Okullarından 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisine ziyaret
GTÜ ile Sanko Holding arasında protokolü İmzalandı mask
GTÜ ile Sanko Holding arasında protokolü İmzalandı
Minik Ayaklar, 23 Nisan Çocuk Orkestrası ile göz doldurdu mask
Minik Ayaklar, 23 Nisan Çocuk Orkestrası ile göz doldurdu
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL