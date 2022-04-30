‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları için bir etkinliğe daha imza attı. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde farklı çalışma gruplarındaki kadınlara eğitimler verildi. Aynı gün içerisinde önce Kartepe ilçesindeki Kur’an kursunda kursiyerlik yapan 24 kadına ardından İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen iş güvenliği tiyatro etkinliğinde 175 kadına eğitimler verildi. Etkinlik doğrultusunda kadınlara ayrıca UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında da sunumlar yapıldı.