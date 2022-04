Yavuz: "Bayramları sevinç günleri olarak hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz"

Ramazan Bayramı’na günler kala şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna sebep oldu. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge göndererek tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Polis ve jandarma ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde kontrol noktaları kurarak ‘Bayramımız kemerli olsun’ anlayışıyla denetim gerçekleştirdi. Trafik denetim noktasını ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise denetim noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hatırlattı. Vali Yavuz ayrıca denetimleri gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı. Trafik denetim noktasında gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli İl Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı katıldı.

"Bayramları sevinç günleri olarak hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz"

Bayramları her zaman sevinç günleri olarak hatırlamak için trafik kurallarına uyulması gerektiğine değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Ramazan Bayramı’nı idrak etmeye başlıyoruz. Bugünden itibaren vatandaşlarımız sevdiklerine kavuşmak ve tatil yapmak için yollara düştü. Bizim amacımız vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini en güzel şekilde sağlamaktır. Bayramları sevinç günleri olarak hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. Elbette trafik kurallarına uyulmadığında, aşırı hız yapıldığında dikkatsiz ve tedbirsiz davranıldığında, bayramları maalesef sevinç değil hüzün günleri olarak akıllarda kalıyor ve yeni acılar bırakıyor. Bu vesileyle çok kıymetli emniyet ve jandarma teşkilatımız bugün saat 10.00’dan itibaren trafik tedbirlerini artırarak bayram tedbirlerine geçmiş bulunuyor. Bu çerçevede şu ana kadar İl Emniyet Müdürlüğü 181, İl Jandarma Komutanlığı 168 ekip olmak üzere 349 trafik ve diğer önleyici ekiplerle birlikte toplamda 936 personel görev yapacak. Vatandaşlarımıza özellikle trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indiren emniyet kemerini mutlaka takmalarını tavsiye ediyoruz. İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en güzel duygularla kutluyor, özellikle İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu buhranın ve savaşın son bulmasını diliyorum. Fedakarca çalışan güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza toplamda 53 bin alışveriş kartı ve gıda paketi dağıtıldı. Özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan tüm yetimlerimizin bayramlıkları bizzat valiliğimiz tarafından alınmıştır. Yine bayram sürecinde tüm kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri planladılar" dedi.