İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı

Hafta sonununda eklenerek bayram tatilini beş güne çıkaran vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan Ankara istikametine giden ve haftasonu ile bayram tatilini birleştiren sürücüler iftarın ardından yola çıktı. Gündüz saatlerinde tamamen açık olan yolda akşam saatlerinde yoğunluk arttı. Sürücüler sıklıkla alternatif güzergahları da kullandı. Yol güzergahı boyunca polis ve jandarma ekipleri de sık sık denetimler gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun önceki yıllara göre daha az olduğu dikkat çekerken TEM Otoyolu dron ile havadan da görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.