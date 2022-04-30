30 Nis 2022 - 01:09- Spor

Amatörde iptaller devam ediyor

14 ve 16 yaş gruplarında sezon devam ederken, ligden çekilmeler üzerine maç iptalleri de beraberinde geliyor. İşte o maçlar… BU ÇOK OLDU Çerkeşli Stad...