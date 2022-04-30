30 Nis 2022 - 01:09- Spor G: 30 Nis 2022 - 01:10

Amatörde iptaller devam ediyor

14 ve 16 yaş gruplarında sezon devam ederken, ligden çekilmeler üzerine maç iptalleri de beraberinde geliyor. İşte o maçlar… BU ÇOK OLDU Çerkeşli Stad...

Erdem ÖVÜÇ
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14 ve 16 yaş gruplarında sezon devam ederken, ligden çekilmeler üzerine maç iptalleri de beraberinde geliyor. İşte o maçlar…

BU ÇOK OLDU

Çerkeşli Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çerkeşlispor - Mollafenari U-16 maçı Mollafenari’nin karşılaşmaya çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Beylikbağı Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken 41 Karadeniz - Gebze Pelitli U-14 maçı, 41 Karadeniz’in maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Kandıra Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Yeni Kandıra - Bağdat U-14 maçı Bağdat ekibinin ligden çekişmesi üzerine iptal edildi. Yine Bağdat’ın 8 Mayıs’taki İzmit Erenler maçı da iptal edildi.

ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL!

Pazar günü Kavaklı Stadı’nda saat 11.00’de oynanması gereken Gölcük Karadeniz - Değirmendere U-14 maçı, Değirmendere’nin maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Aynı gün Derince Suni Çim Stadı’nda saat 15.30’da oynanması gereken Derincespor - Derince U-14 lig maçı Bağdat ekibinin ligden çekişmesi üzerine iptal edildi. 7 Mayıs Cumartesi günkü Derincespor – Çenedağ U-14 maçı da iptal edildi.

30 Nis 2022 - 01:09 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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