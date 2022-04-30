30 Nis 2022 - 01:10- Spor G: 30 Nis 2022 - 01:11

Tuba Yakan’dan yine büyük başarı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuba Yakan, dünyanın en prestijli karate turnuvalarından olan KARATE 1 Premier Lig’de gümüş madalya kazandı. 2...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Tuba Yakan’dan yine büyük başarı! mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuba Yakan, dünyanın en prestijli karate turnuvalarından olan KARATE 1 Premier Lig’de gümüş madalya kazandı.

2 TEMSİLCİMİZ VARDI

Portekiz’de gerçekleşen ve üç gün süren KARATE 1 Premier Lig müsabakalarında ter döken millilerimiz arasında ilimizden 55 kiloda Tuba Yakan ve 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer yer aldı. Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için tatamiye çıkan milliler, zorlu rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti.

HAKEM KARARI İLE ALTINI KAÇIRDIK

Kağıtspor’un başarılı sporcusu Tuba Yakan, turnuvada üst düzey performans sergileyerek finale kadar yükseldi. milli sporcu İspanyol rakibini 5-0, Azeri rakibini 9-0, bir diğer İspanyol rakibini 6-5 ve yarı finalde de Yunan rakibini 5-0 yenerek finale çıktı. Ukraynalı rakibi Anjelika Terlyuha ile altın madalya için mücadele eden Yakan, teknik puan çıkmayınca hakem kararı ile 3-2 kaybederek Portekiz’den gümüş madalya ile ayrıldı. Gaziantep’te yapılacak olan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası öncesi önemli turnuvada gümüş madalya kazanan Tuba Yakan kendisi ve arkadaşları için moral kaynağı oldu.
# bir, ile

30 Nis 2022 - 01:10 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.371.574 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tuba Yakan’dan yine büyük başarı! mask
Tuba Yakan’dan yine büyük başarı!
Amatörde iptaller devam ediyor mask
Amatörde iptaller devam ediyor
Erzurum’a zorunlu iniş! mask
Erzurum’a zorunlu iniş!
Erzurumspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor mask
Erzurumspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
Şener Söğüt’ten Boccecilere kutlama   mask
Şener Söğüt’ten Boccecilere kutlama  
Bekliyorduk! mask
Bekliyorduk!
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL