Tuba Yakan’dan yine büyük başarı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuba Yakan, dünyanın en prestijli karate turnuvalarından olan KARATE 1 Premier Lig’de gümüş madalya kazandı.
2 TEMSİLCİMİZ VARDI
Portekiz’de gerçekleşen ve üç gün süren KARATE 1 Premier Lig müsabakalarında ter döken millilerimiz arasında ilimizden 55 kiloda Tuba Yakan ve 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer yer aldı. Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için tatamiye çıkan milliler, zorlu rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti.
HAKEM KARARI İLE ALTINI KAÇIRDIK
Kağıtspor’un başarılı sporcusu Tuba Yakan, turnuvada üst düzey performans sergileyerek finale kadar yükseldi. milli sporcu İspanyol rakibini 5-0, Azeri rakibini 9-0, bir diğer İspanyol rakibini 6-5 ve yarı finalde de Yunan rakibini 5-0 yenerek finale çıktı. Ukraynalı rakibi Anjelika Terlyuha ile altın madalya için mücadele eden Yakan, teknik puan çıkmayınca hakem kararı ile 3-2 kaybederek Portekiz’den gümüş madalya ile ayrıldı. Gaziantep’te yapılacak olan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası öncesi önemli turnuvada gümüş madalya kazanan Tuba Yakan kendisi ve arkadaşları için moral kaynağı oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.