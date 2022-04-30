30 Nis 2022 - 09:24- Asayiş G: 30 Nis 2022 - 09:27

Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri, bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin farklı noktalarında huzur uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 339 şahıs ve 499 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 41 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.
Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

30 Nis 2022 - 09:24 Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Reis - EFENDİLER DERİNCE İLE DE İLGİLENİN......... AYRI BİR CUMHURİYET SANKİ.... ANLADINIZ SİZ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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