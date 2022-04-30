İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi Kocaelili!

İstanbul Tuzla Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da kimyevi üretim yapılan bir fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö. ve T.T. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangında ölen 3 işçinin Kocaelili olduğunu açıkladı. Başkan Büyükgöz, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükgöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tuzla’da bugün meydana gelen elim patlamada üç Gebzeli kardeşimizi kaybettik. Rabbim Ramazan ayının hürmetine onlara rahmet etsin, ailelerine sabır versin inşallah. Yine bu patlamada yaralanan kardeşlerimize de Cenab-ı Hakktan acil şifa niyaz ediyorum."