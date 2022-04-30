Mezarlıklarda bayrama hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret eden vatandaşlar için mezarlıklarda bayram öncesi temizlik çalışması başlattı. Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, ekipler tarafından özenle ve titizlikle yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki İzmit Bağçeşme, Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve Kent Mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi, mezarlık içi ana yollar yıkandı ve çevre bakımları gerçekleştirildi.

ARİFE GÜNÜ KUR-AN TİLAVETİ

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda büyüyen otların, çalıların temizliği, çevre düzenlemesi çalışmaları 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’ndaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirilmesi hedeflendi. Ayrıca vatandaşların kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ettiği bayram arifesinde Kent Mezarlığı ve Şehitlikte öğlen namazından sonra Kur’an-ı Kerim okunacak.