30 Nis 2022 - 10:08- Gündem G: 30 Nis 2022 - 10:16

Meteoroloji gün gün uyardı, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün itibarıyla düşen hava sıcaklıkları bayram boyunca bu seviyede devam edecek. Düşen sıcaklıklarla birlikte Ramazan Bayramı'nda hava durumu ülke genelinde yağışlı olacak. İşte Meteoroloji'nin verilerine göre bayramda gün gün hava tahmini.
Meteoroloji gün gün uyardı, sağanak yağış geliyor mask

Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan Bayramı ile birlikte milyonlarca insan tatilde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava, yerini yağışlara ve soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji, bu hafta sonu ve bayram için de yağış uyarısı yaptı.

BUGÜN SICAKLIK DÜŞTÜ

Bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, bayramda yağışlı havanın etkili olacağını belirterek şu bilgileri verdi:

Arife günü (1 Mayıs 2022 Pazar): Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30 Nis 2022 - 10:08 - Gündem

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