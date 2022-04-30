İşte Kocaeli'de bayramlaşma programları

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “34. Kocaeli Kent Bayramlaşması”, bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kocaelililer, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’teki “34. Geleneksel Kocaeli Kent Bayramlaşmasında bir araya gelecek.
2 MAYIS PAZARTESİ SAAT 14.00
Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programda Büyükşehir tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Kocaeli Kent Konseyi, her kesimden katılımın sağlanması amacıyla davet çalışmalarını tamamladı.
AKP BAYRAMLAŞMA
AKP Kocaeli İl Başkanlığı bayramlaşma programının bayramın 2 Mayıs Pazartesi, diğer bir ifadeyle bayramın 1.günü olacağını duyurmuştu. İlçelere göre bayramlaşma programı da belli oldu. Buna göre İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekillerinin tamamı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Tahir Büyükakın, ilçe bayramlaşma programlarında yer alacak.
AKP Kocaeli İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı
12.00 İL BAŞKANLIĞI BAYRAMLAŞMA
10.00 Başiskele-Mehmet Ellibeş (İl Başkanı)
09.30 Çayırova- Mehmet Akif Yılmaz (Milletvekili)
10.30 Darıca-Mehmet Akif Yılmaz (Milletvekili)
10.00 Derince-Fikri Işık (Milletvekili)
09.30 Dilovası-Cemil Yaman (Milletvekili)
10.00 Gebze-Emine Zeybek (MKYK Üyesi Milletvekili)
10.00 Gölcük-Radiye Sezer Katırcıoğlu (Milletvekili)
11.30 İzmit-Mehmet Ellibeş (İl Başkanı), Doç.Dr.Tahir Büyükakın (Büyükşehir Başkanı)
10.00 Kandıra-İlyas Şeker (Milletvekili)
10.00 Karamürsel-Sami Çakır (Milletvekili)
10.00 Kartepe-Doç.Dr.Tahir Büyükakın (Büyükşehir Başkanı)
10.30 Körfez-Cemil Yaman (Milletvekili)
CHP BAYRAMLAŞMA
CHP Kocaeli İl Örgütü’nün Ramazan Bayramı’nda ilçe örgütleri ile gerçekleştireceği bayramlaşma programları belli oldu. Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 2 Mayıs Pazartesi Günü, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı gün boyu sürecek olan ziyaretlerde ilçe binalarında partililer ile bayramlaşacak.Tarhan; 11.00 İzmit İlçe Örgütü, 12.30 Karamürsel İlçe Örgütü, 13.30 Gölcük İlçe Örgütü, 14.30 Başiskele İlçe Örgütü, 15.30 Kartepe İlçe Örgütü, 17.00 Kandıra İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek partililer ile bayramlaşacak. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı; 11.00 İzmit İlçe Örgütü, 12.30 Derince İlçe Örgütü, 13.30 Körfez İlçe Örgütü, 14.30 Dilovası İlçe Örgütü, 15.30 Gebze İlçe Örgütü, 17.00 Darıca İlçe Örgütü, 18.00 Çayırova İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek partililer ile bayramlaşacak.
İYİ PARTİ BAYRAMLAŞMA
Kocaeli’de Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı da bayramlaşma programını duyurdu. Partiden “İYİ Parti Kocaeli teşkilatı olarak 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te il binamızda il ve ilçe teşkilatlarımızla bayram kutlama programı gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.” mesajı yayımlandı.
MHP BAYRAMLAŞMA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin bayramlaşma programı netleşti. MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt partisinin Kocaeli İl Başkanlığı bayramlaşma programının bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü olacağını duyurdu. İl binası önünde gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programının başlama saati ise 12.00 olarak belirlendi.
BBP BAYRAMLAŞMA
Remzi Kaya’nın il başkanlığını yaptığı Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı Bayramın birinci günü Birinci günü saat 15.00’de il binasında bayramlaşma etkinliği gerçekleştirecek.
DEVA BAYRAMLAŞMA
Ali Babacan’ın genel Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Kocaeli il Teşkilatı Ramazan Bayramı programı il binasında saat 12:00 de gerçekleşecek.
SAADET PARTİSİ BAYRAMLAŞMA
Zafer Mutlu’nun İl Başkanlığını yaptığı Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatları Bayramın birinci günü Saat 15.00’da il Binası önünde düzenlenecek.
DEMOKRAT PARTİ BAYRAMLAŞMA
Mustafa Nazlıgül’ün İl Başkanlığını yürüttüğü Demokrat Parti Bayramlaşması ise bayramın Birinci günü saat 11.00’de il binasında yapılacak.
DSP BAYRAMLAŞMA
Halim Dedeoğlu’nun İl Başkanlığını yaptığı Demokrat Parti bayramın Birinci günü saat 12.00’de il binası önünde bayramlaşacak. .
YENİDEN REFAH PARTİSİ
Mehmet Aras’ın İl Başkanlığını yaptığını Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı Bayramlaşması Bayramın birinci günü Yeniden Refah Partisi İl Binasında 14.00’de yapılacak.
GELECEK PARTİSİ
Serap Çakır’ın İl Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi İl Başkanlığı bayramın ikinci günü saat 14.00’de il binasında bayramlaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.