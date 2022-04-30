İşte Kocaeli'de bayramlaşma programları

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “34. Kocaeli Kent Bayramlaşması”, bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kocaelililer, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’teki “34. Geleneksel Kocaeli Kent Bayramlaşmasında bir araya gelecek.

2 MAYIS PAZARTESİ SAAT 14.00

Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programda Büyükşehir tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Kocaeli Kent Konseyi, her kesimden katılımın sağlanması amacıyla davet çalışmalarını tamamladı.

AKP BAYRAMLAŞMA

AKP Kocaeli İl Başkanlığı bayramlaşma programının bayramın 2 Mayıs Pazartesi, diğer bir ifadeyle bayramın 1.günü olacağını duyurmuştu. İlçelere göre bayramlaşma programı da belli oldu. Buna göre İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekillerinin tamamı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Tahir Büyükakın, ilçe bayramlaşma programlarında yer alacak.

AKP Kocaeli İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı

12.00 İL BAŞKANLIĞI BAYRAMLAŞMA

10.00 Başiskele-Mehmet Ellibeş (İl Başkanı)

09.30 Çayırova- Mehmet Akif Yılmaz (Milletvekili)

10.30 Darıca-Mehmet Akif Yılmaz (Milletvekili)

10.00 Derince-Fikri Işık (Milletvekili)

09.30 Dilovası-Cemil Yaman (Milletvekili)

10.00 Gebze-Emine Zeybek (MKYK Üyesi Milletvekili)

10.00 Gölcük-Radiye Sezer Katırcıoğlu (Milletvekili)

11.30 İzmit-Mehmet Ellibeş (İl Başkanı), Doç.Dr.Tahir Büyükakın (Büyükşehir Başkanı)

10.00 Kandıra-İlyas Şeker (Milletvekili)

10.00 Karamürsel-Sami Çakır (Milletvekili)

10.00 Kartepe-Doç.Dr.Tahir Büyükakın (Büyükşehir Başkanı)

10.30 Körfez-Cemil Yaman (Milletvekili)

CHP BAYRAMLAŞMA

CHP Kocaeli İl Örgütü’nün Ramazan Bayramı’nda ilçe örgütleri ile gerçekleştireceği bayramlaşma programları belli oldu. Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 2 Mayıs Pazartesi Günü, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı gün boyu sürecek olan ziyaretlerde ilçe binalarında partililer ile bayramlaşacak.Tarhan; 11.00 İzmit İlçe Örgütü, 12.30 Karamürsel İlçe Örgütü, 13.30 Gölcük İlçe Örgütü, 14.30 Başiskele İlçe Örgütü, 15.30 Kartepe İlçe Örgütü, 17.00 Kandıra İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek partililer ile bayramlaşacak. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı; 11.00 İzmit İlçe Örgütü, 12.30 Derince İlçe Örgütü, 13.30 Körfez İlçe Örgütü, 14.30 Dilovası İlçe Örgütü, 15.30 Gebze İlçe Örgütü, 17.00 Darıca İlçe Örgütü, 18.00 Çayırova İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek partililer ile bayramlaşacak.

İYİ PARTİ BAYRAMLAŞMA

Kocaeli’de Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı da bayramlaşma programını duyurdu. Partiden “İYİ Parti Kocaeli teşkilatı olarak 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te il binamızda il ve ilçe teşkilatlarımızla bayram kutlama programı gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.” mesajı yayımlandı.

MHP BAYRAMLAŞMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin bayramlaşma programı netleşti. MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt partisinin Kocaeli İl Başkanlığı bayramlaşma programının bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü olacağını duyurdu. İl binası önünde gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programının başlama saati ise 12.00 olarak belirlendi.

BBP BAYRAMLAŞMA

Remzi Kaya’nın il başkanlığını yaptığı Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı Bayramın birinci günü Birinci günü saat 15.00’de il binasında bayramlaşma etkinliği gerçekleştirecek.

DEVA BAYRAMLAŞMA

Ali Babacan’ın genel Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Kocaeli il Teşkilatı Ramazan Bayramı programı il binasında saat 12:00 de gerçekleşecek.

SAADET PARTİSİ BAYRAMLAŞMA

Zafer Mutlu’nun İl Başkanlığını yaptığı Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatları Bayramın birinci günü Saat 15.00’da il Binası önünde düzenlenecek.

DEMOKRAT PARTİ BAYRAMLAŞMA

Mustafa Nazlıgül’ün İl Başkanlığını yürüttüğü Demokrat Parti Bayramlaşması ise bayramın Birinci günü saat 11.00’de il binasında yapılacak.

DSP BAYRAMLAŞMA

Halim Dedeoğlu’nun İl Başkanlığını yaptığı Demokrat Parti bayramın Birinci günü saat 12.00’de il binası önünde bayramlaşacak. .

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Mehmet Aras’ın İl Başkanlığını yaptığını Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı Bayramlaşması Bayramın birinci günü Yeniden Refah Partisi İl Binasında 14.00’de yapılacak.

GELECEK PARTİSİ

Serap Çakır’ın İl Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi İl Başkanlığı bayramın ikinci günü saat 14.00’de il binasında bayramlaşacak.