Karamürsel Otogarında bayram hazırlığı

Ramazan Bayramı öncesinde Karamürsel Otogarının parke taşları yenilendi. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından çökme meydana gelen Karamürsel Otogarında şehirlerarası otobüslerin yanaştığı peronlardaki parke taşları bayram öncesi yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.
BAYRAM ÖNCESİ YAPILDI
Otobüslerin peronlara yanaştığı kısımda parke taşlarının çökmesi sebebiyle sıkıntı yaşayan vatandaşın imdadına Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi yetişti. Bayram öncesi vatandaşların şehir dışı ulaşımı için sıklıkla kullandığı otogarın peron parke taşları yenilendi. 300 metrekare parke taşı yenilemesi yapan 4 kişilik Yol Bakım Timi kısa süre içerisinde çökme olan kısımlardaki parkeleri sökerek zemini iyileştirmesi yapıp tekrar parke taşlarını döşedi. Karamürsel Otogarında otobüslerin peronlara yanaştığı kısımdaki zemin sıkıştırılarak stabilize ve kum serilerek Yol Bakım Timi tarafından parke taşı döşendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.