Karamürsel Otogarında bayram hazırlığı

Ramazan Bayramı öncesinde Karamürsel Otogarının parke taşları yenilendi. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından çökme meydana gelen Karamürsel Otogarında şehirlerarası otobüslerin yanaştığı peronlardaki parke taşları bayram öncesi yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

BAYRAM ÖNCESİ YAPILDI

Otobüslerin peronlara yanaştığı kısımda parke taşlarının çökmesi sebebiyle sıkıntı yaşayan vatandaşın imdadına Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi yetişti. Bayram öncesi vatandaşların şehir dışı ulaşımı için sıklıkla kullandığı otogarın peron parke taşları yenilendi. 300 metrekare parke taşı yenilemesi yapan 4 kişilik Yol Bakım Timi kısa süre içerisinde çökme olan kısımlardaki parkeleri sökerek zemini iyileştirmesi yapıp tekrar parke taşlarını döşedi. Karamürsel Otogarında otobüslerin peronlara yanaştığı kısımdaki zemin sıkıştırılarak stabilize ve kum serilerek Yol Bakım Timi tarafından parke taşı döşendi.