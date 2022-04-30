Sen işini bilirsin Körfez!

Kocaelispor sezonun 33. maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurum ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Mete Kalkavan’ın yöneteceği ve saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT Türk’ten canlı olarak yayınlanacak. Erzurum’a önemli futbolcularından yoksun giden yeşil siyahlılar galibiyet için sahadaki yerini alacak.

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bitime 4 hafta kala 40 puanla ateş hattının 2 basamak üzerinde yer alan Kocaelispor zorlu bir deplasmana çıkıyor. Play-Off’u garantilemek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurum ile karşılaşacak olan yeşil siyahlılarda Benhur ve Mazlum cezası, Pereira, Babacar sakatlığı, Korcan ve Semih de kontenjana takıldığı için forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fırat Gül’ün maça kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mandjeck ile Mehmet Taş, kanatlarda Rasheed ve Diop, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Samed Ali 11’ini sahaya süreceği düşünülüyor.

ERZURUM SAHASINDA 33 PUAN TOPLADI

Muzaffer Bilazer’in çalıştırdığı Erzurum ekibi bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Aylardır mali sorunlar yaşayan ve son 4 maçında 10 puan toplayan mavi beyazlılar geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek Play-Off yolunda oldukça rahatladı. Eksiği bulunmayan Erzurum temsilcisi bu sezon sahasında 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Doğu ekibi iç sahada topladığı 33 puanla ligin en iyi üçüncü takımı olarak dikkat çekiyor. Kocaelispor ise deplasmanda iyi bir sezon geçirmiyor. 16 dış saha maçında sadece küme düşen Balıkesir ile zor günler yaşayan Keçiören’i mağlup edebilen yeşil siyahlılar 6 beraberlik, 8 de mağlubiyet ile sadece 12 puan toplayabildi.

DİĞER MAÇLAR

Bugünkü tüm maçlar geçtiğimiz hafta alınan kararla saat 16.00’da başlayacak. Kocaelispor taraftarı bir yandan da diğer maçların skorlarını takip edecek. Ateş hattındaki Boluspor, henüz ligde kalmayı garantileyemeyen ve 1 maçı fazla olan Adanaspor deplasmanına çıkacak. Bursaspor, ilk 6 için son şansını kullanacak olan Manisa deplasmanında mücadele edecek. Menemen, rahat konumdaki Tuzla’yı ağırlayacak, Keçiören üçüncü sıradaki Bandırma ile Bandırma’da karşı karşıya gelecek. Denizli ile Gençlerbirliği arasındaki maçın da skoru oldukça merak ediliyor.

MAÇIN KÜNYESİ

BB ERZURUM

KOCAELİSPOR

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Ceyhun Sesigüzel

SAAT: 16.00

YAYIN: TRT Türk

HAVA: 13 derece yağışlı

BB ERZURUM

JAKUB SZUMSKI

ORHAN OVACIKLI

GÖKHAN KARDEŞ

MUSTAFA AKBAŞ

MUCAHİT ALBAYRAK

MARTIN HASEK

VALDMIRO LAMEIRA

GÖKHAN ALSAN

AARON OLANARE

EREN TOZLU

EMİRCAN ALTINTAŞ

KOCAELİSPOR

İSMET YUMAKOĞULLARI

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

MUSA NİZAM

BERKAY DABANLI

GEORGES MANDJECK

MEHMET TAŞ

RASHEED AKANBİ

MOUHAMED DIOP

DIMITRIS KOLOVOS

SAMED ALİ KAYA