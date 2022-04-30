Sen işini bilirsin Körfez!

Kocaelispor sezonun 33. maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurum ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Mete Kalkavan’ın yöneteceği ve saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT Türk’ten canlı olarak yayınlanacak. Erzurum’a önemli futbolcularından yoksun giden yeşil siyahlılar galibiyet için sahadaki yerini alacak.
EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR
Bitime 4 hafta kala 40 puanla ateş hattının 2 basamak üzerinde yer alan Kocaelispor zorlu bir deplasmana çıkıyor. Play-Off’u garantilemek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurum ile karşılaşacak olan yeşil siyahlılarda Benhur ve Mazlum cezası, Pereira, Babacar sakatlığı, Korcan ve Semih de kontenjana takıldığı için forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fırat Gül’ün maça kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mandjeck ile Mehmet Taş, kanatlarda Rasheed ve Diop, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Samed Ali 11’ini sahaya süreceği düşünülüyor.
ERZURUM SAHASINDA 33 PUAN TOPLADI
Muzaffer Bilazer’in çalıştırdığı Erzurum ekibi bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Aylardır mali sorunlar yaşayan ve son 4 maçında 10 puan toplayan mavi beyazlılar geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek Play-Off yolunda oldukça rahatladı. Eksiği bulunmayan Erzurum temsilcisi bu sezon sahasında 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Doğu ekibi iç sahada topladığı 33 puanla ligin en iyi üçüncü takımı olarak dikkat çekiyor. Kocaelispor ise deplasmanda iyi bir sezon geçirmiyor. 16 dış saha maçında sadece küme düşen Balıkesir ile zor günler yaşayan Keçiören’i mağlup edebilen yeşil siyahlılar 6 beraberlik, 8 de mağlubiyet ile sadece 12 puan toplayabildi.
DİĞER MAÇLAR
Bugünkü tüm maçlar geçtiğimiz hafta alınan kararla saat 16.00’da başlayacak. Kocaelispor taraftarı bir yandan da diğer maçların skorlarını takip edecek. Ateş hattındaki Boluspor, henüz ligde kalmayı garantileyemeyen ve 1 maçı fazla olan Adanaspor deplasmanına çıkacak. Bursaspor, ilk 6 için son şansını kullanacak olan Manisa deplasmanında mücadele edecek. Menemen, rahat konumdaki Tuzla’yı ağırlayacak, Keçiören üçüncü sıradaki Bandırma ile Bandırma’da karşı karşıya gelecek. Denizli ile Gençlerbirliği arasındaki maçın da skoru oldukça merak ediliyor.
MAÇIN KÜNYESİ
BB ERZURUM
KOCAELİSPOR
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Ceyhun Sesigüzel
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT Türk
HAVA: 13 derece yağışlı
BB ERZURUM
JAKUB SZUMSKI
ORHAN OVACIKLI
GÖKHAN KARDEŞ
MUSTAFA AKBAŞ
MUCAHİT ALBAYRAK
MARTIN HASEK
VALDMIRO LAMEIRA
GÖKHAN ALSAN
AARON OLANARE
EREN TOZLU
EMİRCAN ALTINTAŞ
KOCAELİSPOR
İSMET YUMAKOĞULLARI
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
MUSA NİZAM
BERKAY DABANLI
GEORGES MANDJECK
MEHMET TAŞ
RASHEED AKANBİ
MOUHAMED DIOP
DIMITRIS KOLOVOS
SAMED ALİ KAYA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.