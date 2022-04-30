“İşçi ve Emek Bayramı’nda alanlardayız”

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “İşçilerimizin ve emekçilerimizin hak arayışları için sürdürdüğü mücadelenin günü olan 1 Mayıs öncesinde ne yazık ki ülkemizde birçok emekçimizin hak gaspına uğramasına şahitlik ettik. Kocaeli’nin dört bir yanında da hak arayışını sürdüren, üretimi sırtlayan emekçilerimizin sesi olduk. Ekonomik buhran döneminde sadece saray ve çevresinin çıkarlarını düşünen zihniyet torba yasalarla emekçilerin kıdem tazminatlarına, alın terine, kazanılmış haklarına göz dikti. Yandaşlarına vergi muafiyeti getirip işçiyi açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırmaya mahkum ettiler. Borçlarını ödeyemeyen, işsizlikle mücadele eden emekçiler canına kıyarken, tek ünvanları iktidar ahbabı olmak olan yandaşlarını 3’er 5’er maaş daha bağlayarak devlet kurumlarına yönetici yaptılar. Son olarak da yılların emekçisi olan emeklilerimize asgari ücrete denk gelen 4250 TL bayram ikramiyesini vermeyi çok gördüler. Bu işleyişi durdurmak, işçilerimize ve emekçilerimize hak ettiği insanca yaşama koşullarını sağlamak, emeğin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli ailesi olarak 1 Mayıs Pazar Günü saat 12.00’da Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu’nun Doğu Kışla Parkı’ndan başlatacağı kortejde tüm kademelerimizle yer alacağız. Emeğin karşılığının gerçek sahiplerine verileceği 1 Mayıs’ları hep birlikte kutlamak dileğiyle, tüm işçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı kutlu olsun.”