Kandilli Rasathanesi’nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken, derinliği 5.0 km olarak kaydedildi…
30 Nis 2022 - 11:43- Gündem Güncelleme: 30 Nis 2022 - 11:44
Marmara Denizi’nde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.