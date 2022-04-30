30 Nis 2022 - 11:43- Gündem G: 30 Nis 2022 - 11:44

Marmara Denizi’nde deprem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi’nde deprem mask

Kandilli Rasathanesi’nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken, derinliği 5.0 km olarak kaydedildi…

30 Nis 2022 - 11:43 - Gündem

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