Taşdemir: Halk, birçok mahallede İSU’nun yüzünden evine gidemiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İzmit Belediyesi tarafından yapılan Fethiye Caddesi ile ilgili eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

“İLK DEFA BİR İLÇE BELEDİYESİ ALTYAPI ÇALIŞMASINI KENDİSİ YAPIYOR”

Taşdemir, yaptığı paylaşımda, “AK Partili birçok yönetici günlerdir Fethiye Caddesi ile ilgili İzmit Belediyesine laf ediyor. Bazen susuyorum ve kenti seyrediyorum. Sanki biz yıllardır bu kentte yaşamıyoruz. Birçok ilçede Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU yıllardır mahalleleri savaş alanına çevirmiş. Altyapı çalışması adı altında yıllardır bitmeyen çalışmalar var. Bazı altyapı ihalelerini düzgün yapmayı bile beceremediler. Halk birçok mahallede İSU'nun yüzünden evine gidemiyor. Üstelik denetim bile yok. Eğer siyaset yapıyorsanız vicdan sahibi de olmak zorundasınız. İlk defa bir ilçe belediyesi altyapı çalışmasını kendisi yapıyor. Sizlere son sözüm, yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz” ifadelerine yer verdi.