TÜRK-İş’ten Kocaeli’de alternatif 1 Mayıs kutlaması!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli şubelerinin oluşturduğu komite günler öncesinden yarın saat 12.00’de Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda buluşup Anıtpark’a yürüyeceklerini, yürüyüşün tamamlanmasının ardından ise miting yapacaklarını duyurmuştu.

“1 MAYIS’TA YİNE ALANDA OLACAĞIZ”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜRK-İş) bağlı sendika temsilcileri ise DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli temsilcileri ile beraber hareket etmeme karar alarak kendi 1 Mayıs kutlamalarını için başka yerde yapma kararı aldı. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda saat 11:00’da başlayacak olan 1 Mayıs mitingi hakkında konuşan Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, “1 Mayıs’ta yine alanlarda olacağız. Güvencesiz, kuralsız, sendikasız çalışmaya mahkum edilmeye karşı meydanlarda, iş yerlerinde ve hayatın her alanında seslerimizi duyurmaya çalışacağız” dedi.